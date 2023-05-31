«Роскосмос» анонсировал запуск нового аппарата «Луна-25» в августе 2023 года Фото: REUTERS

Госкорпорация «Роскосмос» анонсировала первый за практически 50 лет запуск отечественной автоматической космической станции «Луна-25» к одноимённому спутнику нашей планеты. Запуск станции должен состояться в августе 2023 года, о чём сообщили в пресс-службе корпорации.

«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года. В целях достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

В настоящее время станция проходит завершающие испытания в наземных условиях. Специалисты завершают статистическое моделирование процесса приземления станции на поверхность Луны. Этот этап миссии - самый важный и ответственный, особенно с учётом того, что «Луна-25» должна приземлиться на сложном участке лунного Южного полюса.

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