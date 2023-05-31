После пуска ракеты КНДР в Сеуле по ошибке объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

31 мая 2023 года в южнокорейском Сеуле, а также в японской префектуре Окинава, сработала воздушная тревога. Причиной для тревожного сигнала, прозвучавшего в двух странах, стал запуск ракеты Северной Кореей. Об этом сообщило агентство РИА Новости с места событий.

«Сегодня в 6:32 (0:32 по мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан», - говорится в сообщении, распространённом южнокорейскими властями на смартфоны граждан.

Также воздушная тревога в Сеуле включалась и через громкоговорители на улицах. Такие же смс-оповещения и тревожные сигналы прозвучали в Окинаве, однако затем в обеих странах заявили, что тревогу подняли по ошибке.

Ранее KP.RU сообщил о том, что КНДР возвела высокую стену на границах с Россией и Китаем. Строительство началось ещё в период активной фазы пандемии коронавируса.