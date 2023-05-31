Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР для освобождения ряда населённых пунктов Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что чеченские подразделения передислоцируются в Донецкую Народную Республику, которая становится их зоной ответственности. Солдаты из Чечни займутся освобождением ряда населённых пунктов в ДНР, о чём Кадыров написал в своих социальных сетях.

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов», - написал глава Чечни.

Сейчас прорабатывается план продвижения чеченских подразделений, освобождения населённых пунктов, ведётся сбор разведданных о местности, куда отправятся военнослужащие. Все боевые единицы готовятся к активным штурмовым действиям, при поддержке Минобороны России и Генштаба ВС РФ.

Также Кадыров обратился к киевским и западным чиновникам, указав на то, какую «ненасытную сущность» прятал за дружелюбной маской Запад, и пообещав не позволить развращать традиционные и семейные ценности, распространять ненависть к России и исламу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Кадыров призвал ввести военное положение на всей территории России после атаки беспилотников на Москву.

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