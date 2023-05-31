Politico: работа комиссии по изучению «влияния России» может спровоцировать гражданскую войну в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания Politico Войцех Кось предупредил о том, что в Польше вскоре может начаться настоящая гражданская война, причиной которой станет деятельность так называемой комиссии по изучению «влияния России». Высок риск того, что под видом «борьбы с агентами Кремля» власти Польши будут устранять политических конкурентов.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», приводит издание слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни.

Первой целью для «охотников» на неких «кремлёвских агентов», согласно данным издания, станет бывший премьер-министр Польши, ныне являющийся лидером оппозиции, Дональд Туск. Он является серьёзной угрозой для Дуды, и может быть оклеветан при помощи этой самой комиссии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Польше создадут комиссию, которая займётся изучением «влияния России». Местная оппозиция резко выступила против инициативы, заявив о чрезмерных полномочиях нового надзорного органа.