Губернатор Кубани Кондратьев заявил о пожаре на территории Афипского НПЗ, фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае, Северском районе, вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Предварительной причиной возгорания стал прилёт беспилотника, пламя удалось потушить в короткие сроки. Об этом сообщил сайт КП-Кубань, со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилёт БПЛА», - заявил Кондратьев.

К месту происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС, другие службы, а также пожарные расчёты самого предприятия. Пламя удалось оперативно локализовать на площади в 100 квадратных метров, а затем и потушить. Между сообщениями о возгорании и полной ликвидации пожара прошло 16 минут.

Кондратьев поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию и качественную работу, а также отметил отсутствие пострадавших.

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