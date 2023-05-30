Что происходит в Москве после атаки украинских беспилотников: жители сохраняют абсолютное спокойствие, дома охраняет полиция

Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения Фото: Иван МАКЕЕВ

Этим утром беспилотные летательные аппараты упали на жилые дома сразу в трех районах Москвы - на Ленинском проспекте у метро «Новаторская», на Профсоюзной улице у «Беляево» и в Новой Москве.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».

24-этажный дом на Профсоюзной обнесен по периметру красно-белыми лентами. Периметр охраняют сотрудники полиции. В здании работают саперы.

По словам местных жителей, дрон врезался в многоэтажку около шести часов утра - вошел точно в окно на шестнадцатом этаже. По словам жильцов, в этой квартире живет пожилая женщина. Беспилотник раскурочил кухню, но сама хозяйка, спавшая в комнате, не пострадала.

Этим утром беспилотные летательные аппараты упали на жилые дома сразу в трех районах Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы в этот момент не спали, - рассказывают корреспонденту KP.RU Екатерина и Михаил, живущие двумя этажами выше. - Вдруг послышался звук, будто старая машина сломалось и движок начинает чихать. А потом удар и стекла полетели вниз. Мы думали, что авария во дворе. Выглянули, но все было тихо. Мы даже не поняли, что случилось. А минут через пятнадцать в дверь начали стучать - попросили покинуть здание.

Молодых людей и других жильцов дома соцработники проводили в здание соседней школы - там развернулся пункт временного размещения.

- Нас покормили, напоили чаем, все очень оперативно и четко сработали, - отмечает житель дома на Профсоюзной. - Но пока никто не может сказать, сколько нужно будет ждать, когда разрешат вернуться в квартиры. Говорят, что спецслужбам нужно все здание проверить. Ждем.

Вокруг 25-этажки на улице Атласова в городе Московский Новой Москвы оцепления уже нет. Исключение - площадка вдоль стены, куда могли упасть фрагменты БПЛА. Сам дрон этим утром врезался в технический этаж, чуть выше верхнего балкона.

Жители говорят, что был слышен громкий удар по дому. Беспилотник взорвался, оставив на стене черный след копоти. Ударной волной на верхних этажах выбрило стекла, кое-где раскурочило кондиционеры.

В результате атаки никто из людей не пострадал Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, сама бетонная стена никаких повреждений не получила.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.

Интересно, что во всех трех местах падения беспилотников (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Новая Москва) местные жители проявляют абсолютное спокойствие. Никакой паники. Наоборот - хвалят работу городских служб.

Около 13:00 эвакуированы жителям многоэтажки на Ленинском разрешили вернуться в свои квартиры. Чуть позже вернулись в свой дом и жители Профсоюзной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот раздался в пять утра, службы приехали очень быстро»: Очевидец рассказал об атаке беспилотника в Москве

Очевидец рассказал о влете беспилотника в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве (подробности)

ПО ТЕМЕ

Беспилотники повредили в Москве несколько зданий: что известно на данный момент

Собянин сообщил о повреждении нескольких домов в Москве после падения БПЛА (подробности)