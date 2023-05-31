Северная Корея назвала причиной аварии при запуске спутника проблемы в работе двигателя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета, запущенная с территории КНДР ночью 31 мая 2023 года, упала из-за проблем в работе двигателя и нестабильности топлива. Такую версию аварии транслирует национальное радио «Голос Кореи», ссылаясь на данные Агентства КНДР по освоению космоса.

Согласно официальным данным, ракета рухнула после того, как от неё отделилась первая ступень. Проблемы начались в двигателе второй ступени. Агентство намерено провести детальное расследование этого инцидента, выявить все недочёты, и в ближайшее время повторить запуск ракеты.

На борту этой ракеты находился разведывательный спутник, который Северная Корея планировала запустить на орбиту Земли. Этот спутник должен стать первым космическим объектом такого рода, принадлежащим КНДР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что запуск ракеты из КНДР испугал жителей Сеула и японской префектуры Окинава. В обеих странах подняли воздушную тревогу, но быстро выключили, заявив об ошибке.