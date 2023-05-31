Что произошло в ночь на 31 мая Фото: REUTERS

Польше, самой ярой «союзнице» Киева, предрекли настоящую гражданскую войну. Начаться она может из-за комиссии, призванной бороться с «влиянием России». Польская оппозиция всерьёз опасается, что президент Анджей Дуда будет пользоваться этой комиссией для устранения политических конкурентов, пишет Politico.

В Краснодарском крае вспыхнула территория Афипского нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал предварительной причиной пожара прилёт украинского беспилотника, огонь удалось очень быстро потушить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что чеченские подразделения передислоцируются в Донецкую Народную Республику. Там они займутся освобождением ряда населённых пунктов от боевиков ВСУ.

США же продолжают гнуть линию односторонних санкций против России, несмотря на всё чаще вспыхивающие протесты и недовольство лидеров восточных, южных, и части западных стран. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен анонсировал новый пакет антироссийских санкций, содержание которого объявят в среду, 31 мая.

Тем временем свои страсти вскипели минувшей ночью на востоке. Северная Корея запустила ракету, пытаясь доставить на орбиту Земли разведывательный спутник. Ракета задачу не выполнила - упала из-за неполадок в двигателе и нестабильности топлива. Зато перепугала Сеул и японскую префектуру Окинава, где даже включали воздушную тревогу.