Около двух миллионов человек остались без света из-за сбоя в энергосистеме Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества около двух миллиона человек. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Как сообщается, что у оператора энергетической системы днем во вторник, 30 мая, произошла чрезвычайная ситуация, что привело к аварийным отключениям света.

Министерство энергетики уточнило, что сбои наблюдались в Киеве, а также десяти областях Украины: Киевской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В министерстве отметили, что данный сбой стал самым крупным по числу обесточенных потребителей, начиная с февраля текущего года.

Напомним, на прошлой неделе компания «Укрэнерго» прекратила экспорт своей электроэнергии в связи с необходимостью обеспечения потребления внутри Украины, а также призвали украинцев экономно потреблять электрическую энергию в вечерние часы.