Украина прекратила экспорт электроэнергии для обеспечения собственного потребления Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Компания «Укрэнерго» прекратила экспорт электроэнергии в связи с необходимостью обеспечения потребления внутри Украины.

«Импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», – говорится в Telegram-канале «Укрэнерго».

Кроме того, в компании призвали жителей Украины экономно потреблять электрическую энергию в вечерние часы, чтобы диспетчерам «Укрэнерго» было легче в поддерживать баланс между производством и потреблением.

Напомним, в марте в Киеве были введены стабилизационные отключения электроэнергии в связи с повреждениями энергообъектов сети. Компания ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях Украины, уточнив, что они были получены в результате обстрела.