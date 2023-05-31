Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неустановленный беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (ИНПЗ), который находится в Краснодарском крае. Об этом сообщили в среду, 31 мая, в оперативном штабе региона, уточнив, что аппарат разбился, а пострадавших нет.

«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», - сказано в заявлении.

Как сообщается, на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы, а также правоохранительные органы. В заявлении также говорится о том, что угрозы жизни населения нет, а ущерб имуществу причинен не был.

Напомним, сегодня, 31 мая, в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской Народной Республики (ЛНР) пять человек погибло, а 19 получили ранения. Сообщалось также о повреждении строительного городка и здании птицефабрики.