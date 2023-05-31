Правительство России временно запретило вывоз патронов и гильз из страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Как сообщается на сайте кабинета министров, запрет касается патронов для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию некоторых калибров.

Уточняется, что мера не распространяется на патроны и гильзы для обеспечения деятельности Вооруженных сил России, других войск и воинских формирований. Временный запрет направлен на обеспечение защиты интересов России, отметили в правительстве.

Напомним, ранее глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России удалось импортозаместить известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac. По его словам, впервые на российские винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия.