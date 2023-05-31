Двух боевиков «Азова»* приговорили к 25 годам заключения за убийство мирных жителей в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Донецке осудили двух боевиков нацбатальона «Азов»*, обвиненных в убийстве мирных жителей Мариуполя. Как передает Следственный комитет России, они получили по 25 лет колонии строгого режима.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью»). Назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима», – сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет об инструкторе по вождению с позывным «Ривер» Евгении Высоцком и сотруднике обслуги зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Санык» Александре Педаке. Как установило следствие, с 13 на 14 марта прошлого года боевики, заняв пост рядом с заводом «Азовсталь», заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в их сторону, и застрелили их прицельным огнем. Сами осужденные после попадания в плен объяснили, что убили мужчин, чтобы запугать местное население.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая этого года суд в ДНР приговорил боевика «Азова»* к пожизненному заключению в колонии строгого режима за убийство пленного в Мариуполе.

*Запрещенная в России террористическая организация