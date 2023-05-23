Суд в ДНР приговорил боевика «Азова»* к пожизненному заключению за убийство пленного в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному сроку военнослужащего националистического батальона «Азов»* Алексея Кыркалова за убийство пленного российского военнослужащего в Мариуполе.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сказано в сообщении Главной военной прокуратуры РФ.

По информации надзорного ведомства, в апреле прошлого года Кыркалов вывел из подвала на улицу в Мариуполе военнопленного из РФ, который был в наручниках и завязанными глазами, а затем расстрелял его из пистолета в затылок. Сделал это боевик, как установил суд, из-за недовольства большими потерями, которые несли украинские военные.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что находящийся в плену у российских войск боец полка «Азов»* Александр Сыкылында сообщил, как его отделение в прошлом году в Мариуполе совершило убийство семьи с ребенком.

Напомним, Верховный суд России признал националистический батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее на территории РФ в августе прошлого года.

* Запрещенная в России террористическая организация

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