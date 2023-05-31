Советник Пушилина Гагин заявил, что Украина начинает предпринимать попытки ползучего контрнаступления

Предпосылками к этому стали активизация украинской артиллерии и диверсионных групп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины начинают предпринимать попытки ползучего контрнаступления. Об этом в среду, 31 мая, сказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он пояснил, что предпосылками к контрнаступлению стали активизация работы украинских диверсантов и артиллерии ВСУ.

«Оживление с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению», - заявил советник Пушилина в эфире Первого канала.

Напомним, ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что в ходе его визита в Киев президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним планами о контрнаступлении украинской армии. Американский сенатор отметил, что его можно будет увидеть в ближайшие дни.

Ранее сайт KP.RU объяснял, почему Украина постоянно заявляет о том, что контрнаступление скоро начнется, но на самом деле наступать не спешит. Дело в том, что намеченные ВСУ сроки операции сорвала российская армия благодаря работе разведки и систематическому подходу к уничтожению средств ПВО и складов вооружений, присланных Киеву "западными партнерами".