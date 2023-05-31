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НовостиПолитика31 мая 2023 5:14

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению

Политик заявил, что контрнаступление Украины скоро начнется
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сенатор США Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению

Сенатор США Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению

Фото: REUTERS

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в ходе его визита в Киев президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним планами о контрнаступлении украинской армии.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», - приводит газета Politico слова сенатора, уточняя, что для него провели разбор планов.

Как заявил Грэм, он пообещал украинскому лидеру «сделать все, что в его силах» для того, чтобы Киев получил «пакет оружия и технологий для завершения работы».

Напомним, ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини сказал о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может быть масштабным из-за дефицита оружия.

Тем временем, 19fortyfive писал о том, что Киев использовал тему контрнаступления для получения от западных стран больше оружия. Как отмечалось, многократно анонсированное весеннее контрнаступление украинских войск так и не состоялось.