Сенатор США Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению Фото: REUTERS

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в ходе его визита в Киев президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним планами о контрнаступлении украинской армии.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», - приводит газета Politico слова сенатора, уточняя, что для него провели разбор планов.

Как заявил Грэм, он пообещал украинскому лидеру «сделать все, что в его силах» для того, чтобы Киев получил «пакет оружия и технологий для завершения работы».

Напомним, ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини сказал о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может быть масштабным из-за дефицита оружия.

Тем временем, 19fortyfive писал о том, что Киев использовал тему контрнаступления для получения от западных стран больше оружия. Как отмечалось, многократно анонсированное весеннее контрнаступление украинских войск так и не состоялось.