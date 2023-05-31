Минобороны России заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

ВКС России уничтожили последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко» Фото: ru.wikipedia.org

Воздушно-космические силы России уничтожили последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», заявило Министерство обороны РФ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», – говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее сообщало, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины, после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

В июне прошлого года в российских силовых структурах заявляли, что оборона города Очакова в Николаевской области у Черного моря осталась без кораблей, при этом экипаж десантного корабля «Юрий Олефиренко» отказался выполнять приказы Киева.

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