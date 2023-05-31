Глава ЕК фон дер Ляйен отвергла идею прекращения огня на Украине Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против призывов некоторых стран к прекращению огня на Украине, заявив, что это «не приведет к прочному миру».

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать и конфликт может разгореться в любой момент. Нет», - заявила она.

Фон дер Ляйен также напомнила о позиции Европейского союза, согласно которой Брюссель не будет принимать каких-либо решений по украинскому конфликту без консультаций с Киевом, а также вновь поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии призвала отвергнуть равноправные переговоры Москвы и Киева. Как писал сайт KP.RU, фон дер Ляйен выступила с поддержкой «мирного плана» Зеленского.