Глава Еврокомиссии призвала отвергнуть равноправные переговоры России и Украины Фото: REUTERS

Любые переговоры России и Украины на равноправных условиях для сторон должны быть отвергнуты, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают стороны, должны быть отвергнуты», – заявила глава ЕК в ходе саммита «Большой семерки» в Японии.

Политик также выступила с поддержкой «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что не признают и не продвигают никаких мирных инициатив по ситуации на Украине, кроме «мирной инициативы» украинского лидера.

Тем временем сам Зеленский призвал G7 провести саммит по Украине для продвижения своего «мирного плана».

Как писал сайт KP.RU, Россия готова рассматривать идеи по урегулированию конфликта на Украине только с учетом интересов Москвы.

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