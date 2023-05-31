ВКС России нанесли мощный удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times заявил, что удар ВКС России по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области нанес серьезный ущерб, уничтожив несколько самолетов и британские крылатые ракеты Storm Shadow.

“29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове. Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали”, — заявил Брайен.

По его словам, в данный момент неизвестно, является ли это подразделение единственным, оснащенным дальнобойными ракетами, но этот удар в любом случае нанес серьезный ущерб по возможностям украинской армии.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние дни были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, а также поражен еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

Сайт KP.RU уже рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.