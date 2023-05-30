Шойгу заявил об уничтожении еще одного ЗРК Patriot в Киеве

После уничтожения ЗРК Patriot на Украине не осталось и половины подобного вооружения Фото: EAST NEWS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении еще одного американского ЗРК Patriot в Киеве за последние дни. Ранее об уничтожении комплекса Patriot Минобороны сообщало 16 мая, тогда ЗРК был поражен ракетой "Кинжал".

“За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Напомним, в середине мая Минобороны сообщило об уничтожении в Киеве американского комплекса ПВО Patriot гиперзвуковой ракетой “Кинжал”.

В издании Military Watch Magazine отмечали, что успешная атака российских военных снова обострила вопрос о целесообразности передачи дорогих комплексов Киеву, поскольку после уничтожения ЗРК Patriot на Украине не осталось и половины подобного вооружения.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что успешная атака ВКС России говорит о том, что российская разведка превосходно работает в зоне спецоперации, а командование ВС РФ точно знает местонахождение всего новоприбывшего вооружения.