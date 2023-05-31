В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту

В Госдуму России внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу РФ был внесен проект закона о возможности в период мобилизации проходить военную службу по контракту людям, которые ранее имели судимость. Документ был опубликован в думской электронной базе.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предлагает разрешить заключить контракт на военную службу также гражданам, которые были признаны ограниченными годными к военной службе. Авторами проекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, а также его первый заместитель Андрей Красов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев сообщил, что в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января 2023 года в качестве добровольцев и на контракт с Министерством обороны Российской Федерации поступили более 117 тысяч человек.