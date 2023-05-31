FT: Запад уверен, что Украина стоит за атаками в России, несмотря на отрицания Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Financial Times заявило, что западные чиновники уверены в том, что украинские власти стоят за рядом атак по объектам на территории России, несмотря на отрицание своей причастности со стороны чиновников Украины.

“Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага”, — считают авторы статьи. Также они отметили, что атака беспилотников на Москву и проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область также проведена под руководством украинских властей.

Издание подчеркнуло, что союзники Киева неоднократно высказывались об обеспокоенности подобными атаками и призывали не использовать для их проведения предоставленное в рамках военной помощи оружие НАТО.

Напомним, недавно обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator заявил, что США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины по территории России, поскольку они могут привести к эскалации конфликта. Галеотти считает, что определенные виды оружия Вашингтон не хочет поставлять частично из-за попыток ограничить возможности Украины по проведению атак вглубь российской территории.