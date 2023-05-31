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НовостиПолитика31 мая 2023 11:13

Дипломаты готовят возвращение в РФ россиянки, протаранившей шлагбаум на границе Польши и Белоруссии

С женщиной и ее детьми все в порядке, они чувствуют себя хорошо, отметили в российском посольстве в Минске
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дипломаты готовят возвращение в РФ россиянки, протаранившей шлагбаум на границе Польши и Белоруссии

Дипломаты готовят возвращение в РФ россиянки, протаранившей шлагбаум на границе Польши и Белоруссии

Фото: ТАСС

Российская сторона начала готовить возвращение на родину гражданки РФ, которая вместе со своим мужем протаранила шлагбаум на границе Польши и Белоруссии, сообщает посольство России в Минске.

«Все необходимые действия с нашей стороны предприняты. Консул забрал семью с белорусского погранпункта и отвез к родственникам, которые проживают в Бресте. В настоящее время проводятся обязательные в данном случае процедуры для возвращения наших граждан на родину», – говорится в Telegram-канале дипломатического представительства.

Отмечается, что с женщиной и ее детьми все в порядке, они чувствуют себя хорошо.

Напомним, накануне двое россиян с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Белоруссией и Польшей. В момент, когда польский офицер собирал паспорта для проверки, машина резко поехала в сторону Белоруссии, врезалась в шлагбаумы и проехала по развернутым шипам, после чего остановилась. Россиянке с детьми удалось попасть на белорусскую территорию, ее муж был задержан.