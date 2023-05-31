Лавров заявил об усталости «глобального большинства» от домогательств Запада Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас можно наблюдать усталость «глобального большинства» от домогательств западных стран, которые требуют занять антироссийскую позицию.

«Мы наблюдаем откровенную усталость "глобального большинства" от домогательств коллективного Запада. Требуют однозначно занять антироссийскую сторону, прекратить связи с нашей страной, а взамен обещают не наказывать. Вот и все правила», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что на сегодняшний день многие страны «соглашаются голосовать по западным правилам на международных форумах», но для себя принимают решение не поддерживать каких-либо санкционных ограничений.

Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил, что Россия не намерена терпеть на своих границах режим, который рискует повторить агрессию нацистской Германии, а также отметил, что Вашингтон объединил практически все европейские страны для борьбы с Москвой.