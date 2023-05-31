Лавров заявил, что Россия не будет терпеть на наших границах режим, который рискует повторить агрессию нацистской Германии

Лавров заявил, что США объединили почти всю Европу для борьбы с Россией Фото: ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон объединил практически всю Европу для борьбы с Россией и использует для этого Украину во главе с президентом Зеленским, исповедующим нацистскую идеологию.

“Мы не можем терпеть на наших границах режим, который используется для того, чтобы повторять агрессию нацистской Германии против нашей страны. Во времена Второй мировой войны Гитлер соединил под своими знаменами многие страны Европы, чтобы осуществить марш на Восток”, — отметил Лавров.

Напомним, недавно издание Mysl Polska заявило, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России. По мнению авторов издания, для Америки Украина — это ресурс, в который она вложила значительные средства и будет использовать его до тех пор, пока он служит цели.

При этом издание Global Times считает, что план Вашингтона ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине уже провалился и в Америке начинают это признавать.