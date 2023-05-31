Минпромторг России рассматривает исключение из параллельного импорта контактных линз Johnson & Johnson Фото: EAST NEWS

Контактные линзы от американской компании Johnson & Johnson могут быть исключены из перечня товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги-производители Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, мы примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию», – сказал он на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли.

Как отметил глава ведомства, механизм параллельного импорта призван сбалансировать рынок, поэтому по мере его наполнения различными товарами российских производителей список продукции и брендов будет сокращаться.

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson&Johnson вывести из ассортимента свою продукцию.

На прошлой неделе США ввели ограничения на поставки в Россию целого ряда товаров, в который входят контактные линзы и глазные протезы. Сайт KP.RU разбирался, ждет ли РФ дефицит контактных линз из-за ограничений США.