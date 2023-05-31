Во Львове переименовали улицу Льва Толстого в честь иерарха греко-католической церкви Гузара

С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого Фото: Shutterstock

Власти Львова на западе Украины приняли решение о переименовании улицы Льва Толстого. Об этом в среду, 31 мая, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара», - написал глава администрации.

В период с 2001 по 2011 годах уроженец Львова кардинал Любомир Гузар, умерший в 2017 году, был предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

Напомним, накануне в Киеве на фасаде музея обновили мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, «украинизировав» его. Как писал сайт KP.RU, вместо табличке на русском языке, которая гласила, что «в этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков», появилась новая - на украинском языке, где Булгакова называли «выдающимся киевлянином».