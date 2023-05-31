Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине потерю 50% ее территории

Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине потерю 50 процентов ее территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине поставило Владимира Зеленского в тупик и призвал его готовиться к прекращению финансирования со стороны западных союзников.

“Рано или поздно Зеленскому придется принимать решение, поскольку Запад не будет вечно финансировать убыточный проект. На него уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством”, — заявил экс-разведчик в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что Москва не допустит наличие “бандеровской идеологии” в соседнем государстве, поэтому мирное решение конфликта возможно исключительно при условии денацификации Украины. По его мнению, если киевский режим продолжит настаивать на продолжении боевых действий, то появится вероятность потери контроля Киева над половиной территории Украины, в том числе над Одессой, Харьковом и Днепропетровском.

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах режим, который используется для того, чтобы повторять агрессию нацистской Германии против нашей страны. По его словам, Вашингтон объединил практически всю Европу для борьбы с Россией и использует для этого Украину во главе с президентом Зеленским, исповедующим нацистскую идеологию, также, как во времена Второй мировой войны Гитлер соединил под своими знаменами многие страны Европы, чтобы осуществить марш на Восток.