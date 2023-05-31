ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31 мая 2023 года стало известно о новом обстреле Шебекино со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, о новом обстреле Шебекино со стороны украинской армии ему сообщили вечером 31 мая. На предприятии промышленности произошел пожар.

"Ситуация в Шебекино не улучшается. Идет обстрел, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания. Мы будем более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации возгорания" - заявил Гладков.

Стоит отметить, что информацию о новом обстреле Шебекино глава Белгородской области получил во время прямого эфира. В его ходе он также сообщил о том, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину о сложившейся обстановке в регионе.

В мае 2022 года Шебекинский и Грайворонский округа постоянно подвергались обстрелам со стороны военных Вооруженных сил Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На Западе хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы снова накачать её вооружением (подробнее)