Кирби: Китай должен открыть канал военной связи между Пекином и Вашингтоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о том, что США призвали Китай восстановить работу прямого канала связи между военными ведомствами двух стран, для удобства переговоров по различным вопросам. Сейчас линия оборвана по инициативе Пекина.

«На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. Это одна из причин, по которой госсекретарь Блинкен так хочет вернуться к вопросу поездки в Пекин. Мы хотим вернуться к духу Бали, мы хотим, чтобы наши каналы коммуникации были открыты», - говорит Кирби.

Поводом для беспокойства США стало опасное сближение китайского истребителя с американским самолётом над Южно-Китайским морем. По словам Кирби, обсудить этот инцидент было бы гораздо удобнее через прямой канал связи, а не при помощи дипломатических каналов, которые работают гораздо дольше, и по сути являются сломанным телефоном для военных.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Китай отказал США в проведении встречи министров обороны двух стран в Сингапуре.