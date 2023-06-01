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НовостиПолитика31 мая 2023 21:11

Кирби: Китай должен открыть канал военной связи между Пекином и Вашингтоном

В настоящее время военная линия не работает по инициативе Китая
Сергей КУДРИН
Кирби: Китай должен открыть канал военной связи между Пекином и Вашингтоном

Кирби: Китай должен открыть канал военной связи между Пекином и Вашингтоном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о том, что США призвали Китай восстановить работу прямого канала связи между военными ведомствами двух стран, для удобства переговоров по различным вопросам. Сейчас линия оборвана по инициативе Пекина.

«На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. Это одна из причин, по которой госсекретарь Блинкен так хочет вернуться к вопросу поездки в Пекин. Мы хотим вернуться к духу Бали, мы хотим, чтобы наши каналы коммуникации были открыты», - говорит Кирби.

Поводом для беспокойства США стало опасное сближение китайского истребителя с американским самолётом над Южно-Китайским морем. По словам Кирби, обсудить этот инцидент было бы гораздо удобнее через прямой канал связи, а не при помощи дипломатических каналов, которые работают гораздо дольше, и по сути являются сломанным телефоном для военных.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Китай отказал США в проведении встречи министров обороны двух стран в Сингапуре.