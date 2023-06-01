Залужный обсудил с главой Генштаба США Милли план контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появилась новая запись, в которой говорится о телефонных переговорах между председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и Залужным. В ходе переговоров стороны обсудили план контрнаступления Украины.

«Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды», - говорится в сообщении.

Залужный обратился к Милли с запросом, согласно которому ВСУ нужны не только дальнобойные снаряды, но и как можно больше систем противовоздушной обороны, которые должны будут защищать небо над Украиной во время попытки контрнаступления.

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