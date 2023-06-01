Россияне смогут подать заявления на выдачу биометрических загранпаспортов с 1 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Граждане России снова смогут подавать заявления на выдачу биометрических загранпаспортов, которую ранее приостановили из-за проблем с чипами. Теперь проблемы решены, и возможность подать заявление откроется с 1 июня 2023 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Согласно данным агентства, в «Гознаке» подтвердили готовность обслуживать новые заявки на выдачу биометрических загранпаспортов в России. Заявление можно будет подать с 1 июня в свой территориальный отдел МВД, через МФЦ, а также при помощи портала Госуслуг.

Ранее KP.RU сообщил о том, что выдачу биометрических паспортов в России возобновят с 1 июня, а также о том, что это вообще такое, какие особенности у таких паспортов в сравнении с обычными, как долго они будут действительны и многое другое.