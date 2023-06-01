FT: ОПЕК отказалась впускать в свою штаб-квартиру журналистов Bloomberg, Reuters и WSJ Фото: REUTERS

Журналистов трёх крупных изданий (Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal) не пустили в штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где 4 июня 2023 года пройдёт встреча глав государств, входящих в организацию. Об этом сообщила британская газета Financial Times, со ссылкой на источники.

Всё, что удалось выяснить британским журналистам о необычном решении, это имя инициатора. Оказалось, что ОПЕК отказалась впускать корреспондентов с подачи министра энергетики Саудовской Аравии, Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауда. При этом другие издания и агентства, включая саму FT, приглашения на встречу получили.

Напомним, что встреча лидеров ОПЕК+ 4 июня 2023 года будет посвящена дальнейшему вектору мирового нефтяного рынка. Российская Федерация также примет участие в этом собрании.

Ранее KP.RU сообщил о том что, совместно с партнёрами по ОПЕК+, Россия сократила добычу газа. Это было сделано для поддержания мировых цен на энергоресурсы.