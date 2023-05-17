Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на мировых рынках Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, пояснил, что РФ сокращает добычу газа для того, чтобы поддержать цены на мировых рынках.

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится», - отметил глава государства на совещании с членами федерального кабмина.

Путин добавил, что цена на газ на мировых рынках колеблются.

«Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках», - пояснил президент.

Он также отметил, что РФ контактирует со своими партнерами в ОПЕК+ по данному вопросу. По его словам, ситуация в этой сфере является абсолютно стабильной.

Напомним, ранее сообщалось о сокращении добычи газа в России. Так, в первом квартале текущего года она упала на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. В марте этого года добыча снизилась на 10% - до 61 млрд кубометров.

Сайт KP.RU ранее также писал, что страны ЕС 20 декабря прошлого года установили динамический потолок цен на газ в €180 за МВт/ч. В свою очередь, эксперты заявили, что такой потолок не опасен для доходов бюджета России.