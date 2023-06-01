Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ночью 1 июня 2023 года украинские неонацисты снова обстреляли мирные районы города Шебекино, в Белгородской области. Обстрел вёлся на протяжении часа, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своих социальных сетях о двоих пострадавших.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», - написал губернатор.

Гладков уточнил, что вся необходимая пострадавшим медицинская помощь уже оказана. Оба пациента были отправлены в одну из региональных больниц, для продолжения лечения. В самом же Шебекино оперативные и экстренные службы находятся на дежурстве. Оценка нанесённого ущерба будет проведена с наступлением рассвета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 31 мая 2023 года ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино.

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