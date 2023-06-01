Responsible Statecraft: у НАТО есть секретный план на случай прямой конфронтации с Россией Фото: REUTERS

Североатлантический альянс подготовил огромный план, который планируется реализовать в случае прямого военного столкновения с Россией. Как заявляет издание Responsible Statecraft, у НАТО есть «тысячи страниц» этого плана, которые будут представлены и рассмотрены на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Сообщается, что эти военные планы НАТО - первые со времён холодной войны, в которых подробно описывается сценарий столкновения с армией России. Йан Дэвис, обозреватель издания, указал на то, что все эти планы готовились за закрытыми дверями, и они ни разу не согласовывались с законодателями, независимыми экспертами, союзниками и так далее.

«Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора», - пишет Дэвис.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдёт 11-12 июля 2023 года.

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