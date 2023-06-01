Обозреватель из США Гейнс: Белому дому не стоило вмешиваться в украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс, в эфире YouTube-канала Valuetainment, заявил о том, что США не следовало принимать участие в конфликте на Украине. По его мнению, ни американский народ, ни Белый дом не осознают в полной мере того, во что они ввязались, и насколько неправильно их участие.

«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере», - говорит Гейнс.

В качестве примера он привёл теоретическую ситуацию, в которой Китай вторгается на территорию Мексики. США в этом случае отправили бы все свои войска туда на следующий же день, чтобы выбить китайцев. Также реагирует и Россия, только вместо Китая - США и НАТО, а вместо Мексики - Украина. Также Гейнс напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о недопустимости расширения НАТО к границам РФ, и все нынешние действия России продиктованы, уверен обозреватель, исключительно стремлением защитить себя и свою национальную безопасность.

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