National Review: контрнаступление ВСУ оказалось под угрозой из-за низкого морального духа украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Низкий моральный дух граждан Украины скажется на контрнаступлении ВСУ, и вполне может сорвать все планы украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти.

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», - говорит обозреватель.

Как отметил Доэрти, особенно настроения на Украине рухнули после того, как Россия захватила Артёмовск. При этом Запад настойчиво толкает Зеленского на начало контрнаступления, из-за чего всё украинское командование оказалось в очень трудном положении.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские военные комиссары безумно разбогатели на отказниках и уклонистах, требуя огромные деньги в качестве взятки. За 12 тыс. долларов они освобождают одного призывника от призыва на три месяца.