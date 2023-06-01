Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 июня 2023 2:52

Посол России Антонов: заявления США демонстрируют полное безразличие к преступлениям киевского режима

Антонов заявил о зомбированности США в стремлении навредить России
Сергей КУДРИН
Посол России Антонов: заявления США демонстрируют полное безразличие к преступлениям киевского режима

Посол России Антонов: заявления США демонстрируют полное безразличие к преступлениям киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Вашингтона об ударах ВСУ по российским мирным городам, заявив о полном безразличии американцев к тем преступлениям, которые позволяют себе последователи террористического режима Владимира Зеленского. Слова Антонова транслирует пресс-служба российского диппредставительства в соцсетях.

«И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев», - говорит посол.

Антонов подчеркнул, что его мнение об истинном отношении американцев к ударам по России только подтверждается очередным пакетом военной помощи, который был объявлен Вашингтоном сразу после атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США объявили о новой поставке оружия Киеву, в которую войдут ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.