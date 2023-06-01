РИА Новости: в России ведётся работа над новейшей РСЗО «Сарма» с «умными» снарядами, фото: РСЗО «Торнадо-Г» Фото: Минобороны РФ

Прямо сейчас в России создаётся новая реактивная система залпового огня «Сарма», которая станет значительно модифицированной версией РСЗО «Кама», основанной на шасси КАМАЗа. Новая установка сможет вести огонь «умными», управляемыми в полёте снарядами высокой точности. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на источник.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "Камаза". Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы», - говорится в публикации.

В настоящий момент в зоне проведения спецоперации уже применяются РСЗО, способные стрелять наводящимися снарядами. Это установки «Торнадо-С», также имеющие калибр 300 миллиметров. Их снаряды снабжаются инерциальной навигационной системой наведения, и во время полёта корректируются данными со спутника.

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