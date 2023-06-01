Российская огнемётная система «Солнцепёк» нанесла удар по бригаде теробороны Украины в ЛНР Фото: Минобороны РФ

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солнцепёк» ударила по подразделениям бригады территориальной обороны Украины в Луганской Народной Республике, в районе населённого пункта Новосёловское. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад», полковника Сергея Зыбинского.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделением РХБ защиты группировки войск "Запад" огнем из тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк" нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское», - говорится в публикации.

Также сообщается о том, что «Солнцепёк» был применён для уничтожения нескольких складов с боеприпасами ВСУ на Купянском направлении, а также для разрушения долговременных, хорошо укреплённых опорных пунктов противника.

Ранее KP.RU сообщил о том, что экипаж российской ТОС «Солнцепёк» поразил два опорных пункта ВСУ на Южнодонецком направлении.