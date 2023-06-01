Льготники в России получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) до 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что для подтверждения данной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который попадет в реестр для дальнейшего расчета государства с поставщиком услуги.

Как сообщается, данная льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, включающие в себя инвалидов, ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.

Сообщается, что планируют сократить необходимое для получения субсидий количество документов, а также уведомлять граждан о возможности получить льготы.

Напомним, ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов РФ Ольга Дайнеко сообщила, что российские граждане, столкнувшиеся с проблемами оплаты ЖКХ могут получить субсидии от государства.