Российская РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Реактивная система залпового огня РСЗО «Смерч» группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» нанесла удар по украинскому пункту управления, который был расположен в Трудовом на Запорожском направлении. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков», - заявил начальник пресс-центра группировки, уточнив, что данные пункты были расположены в районе Степового и Привольного в Трудовом.

Кроме того, как говорится в сообщении, на Запорожском направлении российские мотострелки огнем из своих минометов уничтожили украинскую разведгруппу, которая располагалась севернее Лобкового.

Напомним, в минувший понедельник, 29 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска изменили тактику разведки боем на Запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).