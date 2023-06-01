Число пострадавших при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до восьми

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Число пострадавших при обстреле Шебекино в Белгородской области возросло до восьми человек. Об этом в четверг, 1 июня, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что противника на территории Белгородской области нет, а на месте находятся Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Росгвардия и пограничники.

Кроме того, губернатор региона отметил, что на данный момент ведется массированный обстрел, поэтому жизнь мирных жителей находится под угрозой. Как он сообщил, администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей, однако под обстрелом делать это нельзя.

Напомним, днем ранее, 31 мая, украинские войска обстреляли промышленное предприятие в Шебекино.