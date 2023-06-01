Самым богатым человеком в мире вновь стал Маск, обойдя владельца Louis Vuitton Арно

Маск вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя владельца Louis Vuitton Арно Фото: REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Согласно The Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 1 июня 2023 года, состояние предпринимателя насчитывает 192 млрд долларов. Ближайший соперник Маска - глава группы французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием в 187 млрд долларов опустился на второе место.

С начала текущего года состояние Маска увеличилось на 55,3 млрд долларов, а состояние Арно - на 24,5 млрд долларов.

Напомним, в конце апреля этого года Маск потерял свою лидирующую позицию в этом рейтинге уступив Арно, когда его состояние сократилось на 12,6 млрд долларов. При этом только пару месяцев назад, в конце февраля текущего года, владелец компаний Twitter и Tesla вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира.