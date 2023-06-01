Прокуратура обнаружила 45 мешков с человеческими останками в мексиканском штате Халиско Фото: Twitter.com

Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско нашли в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре пояснили, что это произошло в ходе поисков семи молодых работников кол-центра, которые пропали без вести.

«Поисковая работа … привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане … Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-службы.

Как сообщается, судмедэксперты уже приступили к работе для определения числа обнаруженных тел, а также опознанию. Тем временем, отмечается, что работы в 40-метровом ущелье могут продолжаться еще несколько дней, до тех пор, пока оттуда не достанут все мешки.

Уточняется, что на данный момент эксперты не могут сказать, принадлежат ли обнаруженные останки пропавшим молодым людям, а данная поисковая операция продолжается.

Напомним, в январе этого года десятки человек получили ранения, были подбиты вертолеты и самолет, из-за того, что в Мексике был задержан известный наркобарон Овидио Гусман Лопес.