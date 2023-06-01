МИД Канады анонсировал санкции против «российских олигархов» за «вмешательство» в дела Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оттава введет санкционные ограничения в отношении «российских олигархов», которые, по версии канадских властей, «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии. Такое заявление в четверг, 1 июня, сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии», - заявила глава канадского внешнеполитического ведомства по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран - членов НАТО в Осло.

Напомним, на этой неделе, 29 мая, власти Молдавии анонсировали создание центра информационного противодействия России. Как писал сайт KP.RU, президент республики Майя Санду заявила о намерении создать «национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под символичным названием "Патриот"».