Глава МИД ФРГ Бербок сочла прием новых членов в НАТО невозможным во время конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не может обсуждать расширение своих рядов в ходе украинского конфликта. Такое заявление в четверг, 1 июня, седлала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей НАТО», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран - членов НАТО в Осло.

По ее словам, на то, что политика открытых дверей сохраняется «недвусмысленно указали приемом Финляндии», выразив надежду, что вскоре членом альянса станет и Швеция. «Одновременно ясно, что в разгар конфликта мы не можем говорить о вступлении новых членов», - отметила она.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что страны НАТО собираются предложить Киеву повысить ее партнерский статус. При этом отмечалось, что на данный момент альянс не готов предложить Украине членство в ускоренном режиме. Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в ближайшем будущем Украина не станет членом НАТО.