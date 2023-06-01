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НовостиПолитика1 июня 2023 8:22

Рогов заявил об активизации украинской артиллерии и авиации в Запорожской области

ВСУ активизировались на участке Орехов-Пологи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогов заявил об активизации украинской артиллерии и авиации в Запорожской области

Рогов заявил об активизации украинской артиллерии и авиации в Запорожской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артиллерия и авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в четверг, 1 июня, активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4.30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи», - уточнил глава общественного движения в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 1 июня, группировка Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации «Восток» при помощи реактивной системы залпового огня РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинскому пункту управления, который был расположен на Запорожском направлении в Трудовом. Кроме того, сообщалось об уничтожении разведгруппы севернее Лобкового.